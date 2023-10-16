Группа казахстанских спасателей вернулась из зоны землетрясения в Афганистане

CentralAsia (KZ) - Группа казахстанских спасателей из 45 человек, направленная ранее в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, вернулась на родину, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС напомнили, что для выполнения гуманитарной миссии были направлены спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф МЧС.

«Казахстанский отряд спасателей под руководством исполняющего обязанности председателя комитета по гражданской обороне и воинских частей МЧС генерала-майора Уларбека Абыкеева выполнил поставленные задачи. Всего в ходе проведения поисково-спасательных работ оказана медицинская помощь 83 местным жителям, разобрано 211 фрагментов домов, обследованы все 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи. Обнаружено и извлечено тело 1 погибшего ребенка», - сообщили в МЧС.

Также они провели обследование полностью разрушенного населенного пункта Сияхан и работы по разбору завалов в населенном пункте Чолк.

7 октября на западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км от города Герат. Многие здания были повреждены. Шесть деревень в провинции разрушены практически полностью. Местные власти говорили о более чем двух тысячах погибших.

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