Фото — На побережье Каспия обнаружены десятки мертвых тюленей. В Казахстане возбудили уголовное дело

CentralAsia (KZ) - 25 мёртвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб обнаружили на берегу Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства экологии РК.

«15 октября в 10:40 сотрудники Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства во время мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили 25 мёртвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в разное время.

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Рабочую группу на месте обнаружения возглавляет заместитель руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Сейчас ожидают прибытия остальных специалистов для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности – проб тканей с мёртвых туш животных и рыб.

По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбудили уголовное дело.

По подсчётам Казахстанского агентства прикладной экологии, в акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря в период концентрации тюленей в зимний период конца 2022 – начала 2023 годов общее количество подсчитанных тюленей составляет 259 872 особей: в казахстанском секторе – 240 168, в российском – 19 704.

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