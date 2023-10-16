Израиль возобновил подачу воды на юг сектора Газа, чтобы подтолкнуть жителей северных районов к эвакуации

CentralAsia (CA) - Израиль возобновил поставку воды на юг сектора Газа, чтобы побудить жителей севера эвакуироваться на юг, сообщает Sky News Arabia.

«Решение открыть воду в определенной точке для жителей южной части сектора Газа, согласованное между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентную всеобщую блокаду Газы без электричества, без воды и без топлива до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен», - заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Также о том, что Израиль уведомил США о возобновлении подачи воды, сообщили и в Вашингтоне.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что ХАМАС рассматривает возможность освободить гражданских заложников.

По данным издания, Катар и США активно работают над соглашением об освобождении заложников, захваченных боевиками во время атаки на Израиль. Данное соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа, чтобы позволить ХАМАС безопасно освободить заложников и обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи на территорию анклава.

«Вчера состоялись позитивные встречи, и ХАМАС, похоже, готов освободить гражданских заложников, но ХАМАС заявляет, что не может сделать этого, пока продолжаются бомбардировки. Им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбить Газу на короткое время, чтобы безопасно освободить пленников», - рассказал Financial Times источник.

РМинистр обороны Израиля Йоав Галант объявил о блокаде сектора Газа 9 октября. Исраэль Кац говорил, что власти не возобновят электро- и водоснабжение до тех пор, пока «похищенные израильтяне не вернутся домой».

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинское движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля. В ответ армия обороны Израиля объявила о полномасштабном наступлении на сектор Газа. Власти Израиля потребовали от жителей Газы эвакуироваться с севера на юг «для обеспечения своей безопасности». По последним данным Армии Израиля 600 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа на юг.