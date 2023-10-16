Токаев посетит Китай с официальным визитом

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщает пресс-служба Акорды.

В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Также запланировано несколько встреч с руководителями крупных китайских компаний.

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