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На юге сектора Газа на пять часов введен режим прекращения огня, - СМИ

CentralAsia (CA) -  В южных районах сектора Газа по соглашению воюющих сторон введен пятичасовой режим прекращения огня для того, чтобы регион смогли покинуть иностранцы и чтобы гуманитарная помощь смогла попасть на территорию сектора через КПП «Рафах». Режим вступил в силу в 9:00 по местному времени, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на своего корреспондента.

Информацию подтвердили два источника Reuters из службы безопасности Египта.

Медиа-служба «Хамас» заявила, что не располагает информацией о прекращении огня и открытии гуманитарного коридора, передает Reuters.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа военную операцию в ответ на атаку бойцов палестинского движения «Хамас» 7 октября. Стороны находятся в состоянии войны. Израиль устроил блокаду анклава и потребовал от 1,1 млн мирных жителей северной его части эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

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