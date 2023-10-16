Израиль эвакуирует жителей 28 населенных пунктов на границе с Ливаном

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об эвакуации жителей 28 населенных пунктов, расположенных вблизи ливанской границы.

Жители территорий, расположенных в пределах двух километров от границы с Ливаном, будут переселены в гостевые дома за счет государства, заявили в Армии обороны Израиля.

В план эвакуации включены 28 громад, а именно: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтач, Малкия, Мисгав-Ам, Йир'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никрам, Ханита и Кфар Гилади.

По данным ЦАХАЛ, один мирный житель погиб в результате ракетного обстрела группировкой «Хезболла» деревни недалеко от ливано-израильской границы в воскресенье.

8 октября ливанская «Хезболла» заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами «в знак солидарности» с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Израиль сообщил, что развернул войска в ожидании вторжения с территории Ливана, произошли первые столкновения на границе.

13 октября «Хезболла» заявила, что «полностью готова» присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.

15 октября временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.

16 октября армия Израиля заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.