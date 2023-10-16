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Израиль опроверг прекращение огня на юге сектора Газа
Предыстория: На юге сектора Газа на пять часов введен режим прекращения огня, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Израиль опроверг введение режима прекращения огня в южной части сектора Газа для доставки гуманитарной помощи и выезда иностранных граждан. Об этом говорится в заявлении офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа нет прекращения огня и гуманитарной помощи в обмен на вывоз иностранцев», — говорится в публикации.

О том, что стороны договорились о прекращении огня в южной части сектора Газа с 9:00, ранее сообщили телеканал Al Arabiya и агентство Reuters. В то же время Haaretz со ссылкой на источники в ХАМАС писала, что группировка не получала официальной информации об открытии пункта пропуска «Рафах» на границе с Египтом, через который в сектор Газа могут доставить гуманитарную помощь.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. По данным израильской стороны, 600 тыс. палестинцев эвакуировались на юг анклава. Всемирная организация здравоохранения на фоне предполагаемого прекращения огня планировала доставить в сектор Газа гумпомощь.

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