Во второй половине недели в Узбекистане станет теплее

CentralAsia (UZ) - В течение этой недели по большей части территории Узбекистана ожидается преобладание сухой погоды. Лишь по южным районам, а также в предгорных и горных районах страны 18 октября местами пройдут дожди, сообщил Узгидромет.

Температура продолжит постепенно повышаться. В понедельник днём температура будет в пределах +18…+20 градусов Цельсия, а во второй половине недели воздух в дневные часы будет прогреваться до +22…+25, по югу — до 27 градусов.

В ночные и утренние часы тоже станет немного теплее, температура будет в пределах +7…+12 градусов.

В Ташкенте в течение рабочей недели ожидается небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Ночная температура будет постепенно повышаться от +7…+8 градусов до +11…+12.

Днём 16−17 октября температура будет в пределах +19…+22 градусов, 18−20 октября воздух прогреется до +22…+25.