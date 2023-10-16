На большей части Казахстана в ближайшие три дня будет ясная погода

CentralAsia (KZ) - 17-19 октября неустойчивый характер погоды сохранится на западе и северо-западе страны, на остальной части Казахстана ожидается ясная погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на западе и северо-западе пройдут дожди, ночью на северо-западе осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. 18-19 октября на севере страны возможны небольшие осадки (преимущественно дождь). Также по республике ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью на большей части Казахстана будет 0+10 градусов, на севере и в горных районах юго-востока -3 градуса. Днем температура воздуха будет постепенно понижаться от до +5+15 градусов, лишь на востоке, юге, юго-востоке, наоборот, повысится: на востоке до +10+18 градусов, на юге, юго-востоке – до +15+25 градусов.

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