экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На большей части Казахстана в ближайшие три дня будет ясная погода

CentralAsia (KZ) -  17-19 октября неустойчивый характер погоды сохранится на западе и северо-западе страны, на остальной части Казахстана ожидается ясная погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на западе и северо-западе пройдут дожди, ночью на северо-западе осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. 18-19 октября на севере страны возможны небольшие осадки (преимущественно дождь). Также по республике ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью на большей части Казахстана будет 0+10 градусов, на севере и в горных районах юго-востока -3 градуса. Днем температура воздуха будет постепенно понижаться от до +5+15 градусов, лишь на востоке, юге, юго-востоке, наоборот, повысится: на востоке до +10+18 градусов, на юге, юго-востоке – до +15+25 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com