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Палестино-израильский конфликт. Число жертв с обеих сторон превысило 4,2 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших из-за обстрелов Израиля возросло до 2808 человек, сообщил Минздрав Палестины в Telegram. По его данным, в секторе Газа погибли около 2750 человек, ранения получили более 9700. На Западном берегу реки Иордан погибли 58 человек, пострадали более 1250.

Число погибших в Израиле достигло 1,4 тыс., более 3,5 тыс. человек получили ранения, сообщает телеканал I24.

Новое противостояние между Израилем и группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, продолжается больше недели. 7 октября боевики ХАМАС прорвались на южные территории Израиля, убив военных и мирных жителей, а также захватив заложников.

В ответ Израиль начал наносить массированные удары, как утверждается, по объектам террористов в секторе Газа. Израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны. ЦАХАЛ готовится к наземной операции в секторе Газа.

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