Спикер парламента принял посла Китая в Монголии

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики (КНР) госпожу Шэнь Миньцзюань.

Новоназначенный посол Шэнь Миньцзюань выразила удовлетворение тем, что отношения и сотрудничество между Монголией и Китайской Народной Республикой переживают самый дружественный момент в истории и что в это благоприятное время она назначается 18-м послом Китая в Монголии.

Механизм регулярных встреч между Великим Государственным Хуралом Монголии и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики отметит свое 10-летие в 2024 году. Посол выразила готовность провести следующее заседание Механизма регулярных встреч в 2024 году, чтобы оно совпало с ему исполняется 10 лет.

Главы двух государств поставили цель достичь товарооборота между Монголией и Китаем в 20 миллиардов долларов США. По состоянию на август 2023 года товарооборот достиг 15 миллиардов долларов США. Признавая весь потенциал для достижения цели, посол подчеркнул высокую значимость Постоянного механизма сотрудничества законодательных органов двух стран для создания новых возможностей сотрудничества во всех сферах, включая сельское хозяйство и фермерство, а также горнодобывающую промышленность.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав поздравил Посла Шэнь Миньцзюаня с официальным вступлением в должность. Председатель Занданшатар подчеркнул важность отношений между законодательными органами Монголии и КНР в создании благоприятной правовой среды для торгово-экономического сотрудничества, важного компонента Всеобъемлющего стратегического партнерства Монголии и Китая. Председатель выразил уверенность, что посол будет активно работать над развитием отношений Всеобъемлющего стратегического партнерства путем поддержки отношений и сотрудничества между законодательными органами. Он выразил готовность сотрудничать в активизации деятельности Механизма регулярных встреч между Великим Государственным Хуралом Монголии и Всекитайским собранием народных представителей и упорядочении частоты обмена опытом между группами дружбы в парламентах, постоянных комитетах, и парламентские офисы двух стран.

Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма регулярных встреч между Великим Государственным Хуралом Монголии и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики был подписан в Пекине в 2014 году. С тех пор было проведено четыре встречи.

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