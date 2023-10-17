Губернатор Хабаровского края РФ посетит Монголию в декабре

CentralAsia (MNG) - Председатель постоянной комиссии по безопасности и внешней политике Великого Государственного Хурала Энх-Амгалан Бямбасурэн принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии Алексея Николаевича Евсикова. Во встрече приняли участие первый секретарь посольства России Максим Владимирович Кравцов, атташе министерства Татьяна Михайловна Сятчихина и другие официальные лица.

В начале встречи глава Постоянного комитета Энх-Амгалан заявил, что частота взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами сохраняется, а всестороннее стратегическое партнёрство между Монголией и Россией активизируется во всех сферах. Они обменялись мнениями по таким вопросам, как активизация торгово-экономических связей и вывод их на новый уровень, расширение регионального и культурного сотрудничества между двумя странами, снижение и восстановление деградации окружающей среды, активизация работы и расширение внешней торговли.

По приглашению заместителя председателя монголо-российской парламентской группы в Великом Государственном Хурале губернатор Хабаровского края России Михаил Владимирович Дегтярев посетит Монголию в декабре этого года. Глава постоянной комиссии Энх-Амгалан в своем выступлении отметил, что в ходе данного официального визита ведется подготовка к расширению культурного сотрудничества в регионе, организации экономических и деловых ознакомительных встреч и т.д.

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