Состоятся обзорные слушания ВГХ по вопросам, связанным с защитой и обеспечением прав детей

CentralAsia (MNG) - Постоянная комиссия по юстиции Великого Государственного Хурала Монголии приняла решение организовать мониторинговые слушания парламента по вопросам, связанным с защитой и обеспечением прав детей, 25 октября 2023 года в 10 часов утра в зале «Чингисхан» Государственного дворца.

Поэтому парламент пригласил к участию представителей государственных организаций, чиновников, граждан, юридических лиц, экспертов, наблюдателей и СМИ.

Регистрация будет проводиться до 17:00 23 октября 2023 года, поэтому представителям юридических лиц и граждан, которые будут участвовать в обзорном слушании, необходимо заполнить регистрационную форму и зарегистрироваться в письменном виде или направив письмо по электронной почте. Однако участвующие средства массовой информации должны подать свои запросы в письменном виде в Постоянный комитет по юстиции парламента.

В соответствии с «Правилами охраны и службы Государственного дворца Монголии» участники войдут в Государственный дворец в официальной и национальной одежде на основании удостоверений личности.

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