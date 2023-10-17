Сборная Афганистана по футболу исключила тренера перед решающим матчем с Монголией

Абдулла аль-Мутаири

CentralAsia (MNG) - Как сообщалось, национальная сборная Афганистана по футболу предприняла неожиданный шаг, исключив своего тренера Абдуллу Аль-Мутаири, в то время как они находятся в разгаре подготовки к решающему матчу против Монголии, который должен начаться всего через несколько часов.

Решение игроков афганской футбольной сборной об исключении тренера Абдуллы Аль-Мутаири, о котором сообщил Фируз Машуф в социальных сетях, намекает на основные проблемы и вызвало интригу внутри команды.

Абдулла аль-Мутаири не прокомментировал этот вопрос, не предложив на данный момент никаких комментариев или точек зрения.

Фаршад Нур, капитан команды, Фейсал Шаик и Нур Хусейн заявляют, что большинство игроков национальной сборной не принимают тренера Абдуллу аль-Мутаири в качестве главного тренера национальной сборной. Они не хотят, чтобы он сидел на скамейке запасных и руководил командой в сегодняшнем решающем матче. Кроме того, игроки сборной не разрешили тренеру Аль-Мутаири принять участие в сегодняшней тренировке.

Выявлено несколько причин противостояния игроков Абдулле аль-Мутаири, тренеру сборной Афганистана по футболу. Эти основополагающие факторы проливают свет на сложности внутри команды и проблемы, с которыми они сталкиваются.

1.Создание разделения среди игроков команды.

2.Низкие тренерские знания и потребность в более простой тактике на тренировках.

3.Игроки считают, что уровень мастерства сборной превосходит его.

4.Обвинения в личном использовании игроков и сборной в своих интересах, например, в отношениях со спонсорами и т. д., сказал Фируз.

Игроки сборной неоднократно жаловались на его ситуацию в федерацию. Однако федерация не предприняла никаких действий, что в конечном итоге привело к изгнанию Аль-Мутаири.

Абдулла Аль Мутаири, кувейтский футбольный менеджер, руководит мужской сборной Афганистана по футболу. Ранее он занимал должность главного тренера мужской сборной Непала по футболу во время отборочного турнира чемпионата мира по футболу FIFA 2022 (AFC), а также руководил сборной Кыргызстана по футболу среди юношей до 17 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения