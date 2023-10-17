ЕБРР поддерживает устойчивое производство кожи в Монголии

CentralAsia (MNG) - Кочевники Монголии известны своим функциональным, модным и прочным ремеслом из кожи.

Однако в Монголии выбрасываются тонны необработанных шкур животных. Поскольку обработка кожи — трудоемкий и опасный процесс, многие предприниматели выбирают более выгодный и простой в добыче кашемир. Ежегодно в Монголии полуперерабатываются 7 миллионов шкур, 90 процентов которых экспортируются в Италию, Испанию и Турцию по низким ценам. Лишние 7-8 миллионов шкур попадают на растущие свалки в стране.

Г-жа Энхнасан Тумэн-Өлзий, монгольский специалист по кожевенному делу, хотела сократить количество выбрасываемых шкур животных. В 2016 году она основала свой бренд Maris, сосредоточив внимание на устойчивом развитии и экологических технологиях. Внедрение ими инновационной «обработки растительного дубления» устранило необходимость использования многих опасных химикатов, которые больше не нужны для обработки кожи.

Бренд Maris, изначально ориентированный преимущественно на кожаные сумки, в 2019 году быстро трансформировался в ООО «Maris Trade». Однако по мере роста компании росла и потребность в совершенствовании разработки, производства, маркетинга и продаж продукции. Поскольку компания приближалась к критическому моменту, ее руководство обратилось за профессиональной помощью и присоединилось к высококонкурентной комплексной консультационной программе ЕБРР.

Эта бизнес-консультационная служба тщательно проанализировала деятельность Maris Trade и сразу же взялась за внедрение в деятельность компании международно признанной системы управления качеством ISO 9001:2015.

«Наши ошибки оказались очевидными благодаря консалтингу. Несмотря на рост компании Maris, мы по-прежнему действовали как микробизнес, практически не уделяя стратегического внимания и планирования», — объясняет Энхнасан.

Благодаря проведению крупных реформ, поддержанных консалтинговой службой, Maris увеличила свои продажи за счет модернизации и улучшения своего производства.

Они резко сократили количество отходов, внедрив систему раннего обнаружения дефектных шкур животных, и начали использовать более мелкие куски пригодного для использования материала путем производства новых аксессуаров, таких как коврики для мыши, держатели для карточек и другие приспособления. Компания оправилась, и сегодня среди молодежи Монголии модно приобретать эти прочные и модные кожаные аксессуары.

«Я основала компанию Maris, потому что хотела сократить количество отходов кожи в моем сообществе. С помощью консультативной службы мы теперь можем перерабатывать большое количество сырой кожи, которая раньше была бы отходом», — взволнованно говорит Энхнасан. «Клиенты тоже довольны, поскольку теперь мы представляем новые кожаные аксессуары, которых не было на внутреннем рынке», — добавляет она.

По сравнению с 2021 годом продажи Maris выросли почти на 70 процентов. Благодаря успешному внедрению системы управления компания теперь готова экспортировать свою продукцию на международный уровень и даже создала прототип мяча для регби для своих новых японских партнеров. Сейчас планируется отправить тестовую продукцию в европейские страны.

Сегодня Maris является источником вдохновения для многих производителей кожи в Монголии. Мало того, что их бизнес служит примером для своих коллег по отрасли, но малые и средние предприятия из всех секторов стали стремиться присоединиться к программе ЕБРР «Консультации для малого бизнеса», чтобы повысить свою эффективность и бизнес-операции.

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