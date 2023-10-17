Батцэцэг и Ван И встретились перед 3-м BRF-2023

CentralAsia (MNG) - Китай готов работать с Монголией, чтобы придерживаться взаимного доверия, взаимного уважения и взаимной поддержки, а также вывести двусторонние отношения на новый уровень, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник.

Ван И, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, сделал это заявление во время встречи со своим монгольским коллегой г-жой Батцэцэг Батмөнх.

Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-монгольские отношения сохранили здоровую динамику развития, сказал Ван И.

Монголия является одной из первых стран, принявших участие в инициативе «Пояс и путь». Китай готов усилить согласование стратегий развития с Монголией, чтобы взаимовыгодное сотрудничество приносило большую пользу двум народам, способствовало региональному развитию и стабильности, а также способствовало построению глобального сообщества общего будущего, отметил он.

Батцэцэг заявила, что Монголия придает большое значение развитию всестороннего стратегического партнерства с Китаем, соблюдает принцип одного Китая и твердо поддерживает Китай в защите своих основных интересов.

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