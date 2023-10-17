Новоназначенный посол Монголии в Канаде Сарантогос вручила верительные грамоты

CentralAsia (MNG) - 13 октября 2023 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Канаде г-жа Сарантогос Эрдэнэцогт вручила верительные грамоты губернатору Канады Мэри Саймон.

Губернатор Мэри Саймон приняла посла Сарантосос во время вручения верительных грамот. В ходе встречи посол Сарантогос Эрдэнэцогт передала приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и отметила, что рада вручить верительные грамоты в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой. Кроме того, она заявила, что будет активно работать над дальнейшим расширением отношений и сотрудничества между Монголией и Канадой, а также над дальнейшим укреплением дружбы между двумя народами.

Губернатор Мэри Саймон подчеркнула, что обе страны разделяют общие ценности демократии и прав человека, и выразила возможность углубления сотрудничества между Монголией и Канадой во многих областях.

Дипломатические отношения были установлены между Монголией и Канадой 30 ноября 1973 года.

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