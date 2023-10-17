Состоялась встреча молодых лидеров Монголии и Республики Корея

CentralAsia (MNG) - Встреча молодых лидеров Монголии и Республики Корея состоялась 16 октября 2023 года в Министерстве иностранных дел Монголии.

Корейскую делегацию возглавил директор Департамента Северо-Восточной Азии Министерства иностранных дел Республики Корея Чхве Юн Джун, в ее состав вошли молодые дипломаты МИД Кореи, представители политических партий и студенты-молодые монголоведов из университетов.

В своем вступительном слове госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж отметил, что отношения между Монголией и Кореей развиваются на высоком уровне «Стратегического партнерства» и подчеркнул важность участия молодежи, инициативы и лидерства в развитии отношений между Монголией и Кореей. Он также попросил корейских гостей во время визита в Монголию познакомиться с нашими молодыми дипломатами, подружиться с ними, познакомиться с историей, культурой и обычаями Монголии, для дальнейшего развития отношений между двумя странами и внести свой вклад в создание взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи участники выступили с презентациями по широкому кругу тем, включая двусторонние отношения и сотрудничество, текущую социально-экономическую ситуацию обеих стран, реализуемые крупные проекты и программы, а также подробно обсудили интересующие вопросы.

В рамках инициативы министров иностранных дел двух стран в 2022 году был начат обмен молодыми лидерами, а в конце прошлого года успешно прошла первая встреча в Сеуле.

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