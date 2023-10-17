Израиль назвал условия завершения войны с ХАМАС

CentralAsia (CA) - Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может завершиться «без единого выстрела», если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся, заявил израильский представитель при ООН Гилад Эрдан, передает СBSnews.

«Миссия Израиля в спасении: наших заложников, нашего будущего, народа Газы от этих жестоких тиранов. Это миссия спасения. Миссия эта может завершиться очень быстро. Если «Хамас» сложит оружие, освободит заложников и сдастся, эта война может закончиться без единого выстрела. Почему вы не призываете «Хамас» сделать это, почему это не стало частью резолюции?»,— сказал Эрдан на заседании Совбеза ООН по резолюции о ситуации в секторе Газа и Израиле.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. ЦАХАЛ ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции.