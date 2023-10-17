Токаев встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Видео

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин в Пекине

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, сообщает Акорда.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

«С первых дней Казахстан твёрдо поддерживает вашу глобальную инициативу и активно участвует в её продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели – стать передовой мировой державой», ─ заявил президент Казахстана.

Токаев также подчеркнул положительную динамику развития казахско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства

«Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому «золотому 30-летию» сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объёмом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году», ─ сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

«Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство. 10 лет назад я впервые инициировал проект «Один пояс, один путь» в Казахстане», − отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидеры стран подчеркнули важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов:

Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;

Соглашение между правительствами РК и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги «Тачэн – Аягоз»;

Соглашение между правительствами РК и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;

Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Казахстана в Китай.

Токаев находится с официальным визитом в Китае.

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