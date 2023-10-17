Джо Байден в среду посетит Израиль

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в среду посетит Израиль. Об этом объявил в ночь на вторник после семичасовых переговоров с израильским руководством госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте Белого дома.

Сразу после объявления Блинкена перед журналистами в Вашингтоне выступил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он сказал, что Джо Байден своим визитом продемонстрирует солидарность США с Израилем.

Кроме того, по словам Кирби, Байден намерен обсудить способы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, притом таким образом, чтобы из этого не смог извлечь выгоду ХАМАС.

После Израиля Байден отправится в столицу Иордании, Амман. Там он проведет переговоры с королем Иордании Абдуллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.