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Джо Байден в среду посетит Израиль
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден в среду посетит Израиль. Об этом объявил в ночь на вторник после семичасовых переговоров с израильским руководством госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте Белого дома.

Сразу после объявления Блинкена перед журналистами в Вашингтоне выступил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он сказал, что Джо Байден своим визитом продемонстрирует солидарность США с Израилем.

Кроме того, по словам Кирби, Байден намерен обсудить способы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, притом таким образом, чтобы из этого не смог извлечь выгоду ХАМАС.

После Израиля Байден отправится в столицу Иордании, Амман. Там он проведет переговоры с королем Иордании Абдуллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

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