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ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из руководителей ХАМАС, который отвечал за заключенных (видео)

CentralAsia (CA) -  Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы безопасности Израиля (ISA) в Telegram.

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля убили Усаму аль-Мазини, главу шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Аль-Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля», ― гласит сообщение.

Ранее, 16 октября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении нескольких террористов ХАМАС в секторе Газа, а также о ликвидации десятков военных командных пунктов.

За день до этого стало известно о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала аль-Кедры на юге города Хан-Юнис, а 14 октября сообщалось о ликвидации Али Кади в результате воздушной атаки.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. ЦАХАЛ ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции.

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