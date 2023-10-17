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ООН: На восстановление Афганистана после землетрясений нужно более $93 млн

CentralAsia (CA) -  В результате землетрясений, произошедших в Афганистане в октябре, погибли 1500 человек и около 2000 получили ранения, сообщила ООН. Свыше 43 000 человек пострадали от землетрясения в той или иной мере, разрушено более 3330 домов.

По подсчетам организации, на оказание гуманитарной помощи нужно $93,6 млн. Из этой суммы доноры и фонды уже согласились предоставить $15,5 млн и $10 млн.

Исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Афганистане Даниэль Эндрес рассказал, что значительный ущерб был нанесен системам водоснабжения и колодцам. По его словам, большие скопления мусора и щебня от разрушенных построек могут привести к загрязнению воды и вспышкам заболеваний. Он также уточнил, что по ночам в стране уже холодает, но люди, чьи дома повреждены, ночуют на улицах, опасаясь, что здания обрушатся.

7 октября на западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3. Основной ущерб от землетрясений в первый день понесли четыре деревни в провинции Герат. 11 октября в стране было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,3.

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