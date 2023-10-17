Эмомали Рахмон не поехал в Китай на форум «Один пояс - один путь»

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не примет участие в третьем международном форуме «Один пояс - один путь», который пройдет в китайской столице 17–18 октября. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-службе главы государства.

Причину источник не сообщил, однако отметил, что на 19-21 октября запланирована рабочая поездка Эмомали Рахмона в Хатлонскую область.

Чтобы узнать, будет ли кто-то представлять Таджикистан на форуме, в пресс-службе президента попросили обратиться в МИД страны. Однако, ни во внешнеполитическом ведомстве, ни в посольстве РТ в Китае «Азия-Плюс» не удалось получить ответ.

Третий форум проекта «Один пояс - один путь» посвящен 10-летию инициативы. Изначально мероприятие планировалось провести 15-17 октября, однако впоследствии сроки сместились на 17-18 октября. Главной темой встреч будет «Качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания».

На форум, как пишет китайская Global Times, приглашены делегации более 130 стран и представители 30 международных организаций.

В Форуме также примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Халка Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не поедет на Форум.

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