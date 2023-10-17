Искусственный интеллект впервые в мире открыл сверхновую звезду без помощи человека. Фото

Изображение галактики, где произошла вспышка сверхновой, из глубокого космоса

CentralAsia (CA) - Впервые искусственный интеллект нашел, обнаружил, подтвердил, классифицировал и объявил об открытии сверхновой звезды без вмешательства человека. Она получила название SN2023tyk, сообщили в Северо-Западном университете в Иллинойсе, США.

На базе этого учебного заведения работала международная команда ученых, разработавших Bright Transient Survey Bot (BTSbot) – новый инструмент искусственного интеллекта. Они использовали более 1,4 млн изображений из почти 16 тыс. источников для обучения алгоритму ИИ.

«В конце концов, изъятие людей из цикла дает больше времени исследовательской группе для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез, чтобы объяснить происхождение наблюдаемых космических взрывов», — сказал ведущий исследователь и астроном Адам Миллер.

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По мнению его коллеги, Набила Рехемтулла, это значительно упростит масштабные исследования сверхновых (тип вспыхивающих звезд в двойных системах, где одно из звезд является белым карликом, а другое может быть гигантом или другим типом звезды) и поможет лучше понять их жизненные циклы, а также происхождение элементов, из которых они созданы.

Сверхновую звезду под названием SN2023tyk ИИ обнаружил в данных роботизированной камеры в Калифорнии (ZTF), каждые два дня сканирующей северное небо.

По словам ученых, взрыв в космосе произошел 3 октября, через 2 дня BTSbot зафиксировал его, а 7 октября – классифицировал и объявил об открытии сверхновой звезды.

Астрономы отмечают, что несмотря на то, что такие объекты яркие, их довольно сложно заметить. Традиционные методы обнаружения полагаются на то, что астрономы визуально проверяют большие объемы данных с роботизированных телескопов, постоянно сканирующих ночное небо в поисках новых источников света.

«ZTF работал в течение последних 6 лет, и за это время я и другие ученые потратили более 2 тысяч часов, визуально проверяя кандидатов в звезды и определяя, какие наблюдать с помощью спектроскопии.

Добавление BTSbot к нашему рабочему процессу избавит нас от необходимости тратить столько времени на проверку », — говорит астроном Кристофер Фремлинг из Калифорнийского технологического института.

Ученый Миллер отмечает, что автоматизированное программное обеспечение предоставит исследователям список потенциальных взрывов.

«Мы можем окончательно знать, что кандидат действительно является сверхновым, собрав его спектр – рассеянный свет источника, обнаруживающий элементы, присутствующие при взрыве» , – добавил он.

Это трудоемкий процесс, и, по подсчетам, астрономы обнаружили лишь небольшую часть всех сверхновых, возникающих во Вселенной.

BTSbot автоматически «обратился» к другому роботизированному прибору под названием Spectral Energy Distribution Machine (SEDM) для проведения широкого наблюдения потенциальной сверхновой, чтобы собрать его спектр.

Получив его, SEDM направил его в SNIascore Калифорнийского технологического института для классификации сверхновой.

Сверхновые звезды типа белых карликов особенно важны для астрономов, поскольку их можно использовать для измерения расширения Вселенной.

Напомним, в апреле ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить похожие на Землю планеты.