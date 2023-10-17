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В Израиле погибли 5 уроженцев Узбекистана, переселившихся в 1990-х годах, — посольство

CentralAsia (UZ) -  В ходе террористической атаки, устроенной движением ХАМАС в Израиле 7 октября, погибли пять уроженцев Узбекистана. Они переселились в ближневосточную страну по программе репатриации в 1990-х годах и не имели действующих паспортов граждан Узбекистана. Об этом сообщило посольство Узбекистана в Израиле.

Таким образом дипмиссия отреагировала на сообщение официального Иерусалима о том, что жертвами атаки боевиков ХАМАС стали три узбекистанца.

7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля и вторглись в приграничные с сектором Газа районы. Иерусалим устроил ответную операцию, применив тяжелую артиллерию и авиацию. Боевые действия продолжаются.

По данным властей Израиля, при атаке ХАМАС погибли граждане более 40 стран мира. Подтверждена гибель 148 иностранцев, еще 143 человека считаются пропавшими без вести.

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