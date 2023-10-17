В Таджикистан прибыл глава Минобороны Ирана

Амир Мохаммадреза Аштиани

CentralAsia (TJ) - Министр обороны Ирана генерал Амир Мохаммадреза Аштиани прилетел в Таджикистан. Как сообщает иранское агентство Tasnim, в аэропорту его встретили министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо и другие официальные лица.

Судя по фото, Аштиани сопровождает большая делегация.

По данным иранского агентства, в ходе поездки запланирована встреча иранского министра с Шерали Мирзо.

Среди целей визита также встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Tasnim сообщает, что на этих встречах ожидается обсуждение вопросов безопасности и обороны, а также развитие оборонных контрактов двух стран.

Ранее о визите иранской военной делегации в Таджикистан не сообщалось. В мае 2022 года Таджикистан посетил начальник Генштаба армии Ирана Мохаммад Бакери. В ходе визита, как тогда сообщалось, он и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо приняли участие в церемонии открытия в Душанбе совместного предприятия по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ababil-2.

О том, начало ли это предприятие производство дронов, за прошедшее время не было никаких сообщений.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в конце октября 2022 года обвинил Таджикистан в том, что Иран «производит в республике дроны, которыми убивают потом украинцев».

MИД Таджикистана 30 октября 2022 году в официальном заявлении опровергло утверждения Гордона.

«Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны. Рекомендуем господину Гордону впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации», – говорилось в заявлении МИД Таджикистана.

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