Ильхам Алиев: Тема карабахского конфликта закрыта

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тема конфликта в Нагорном Карабахе «закрыта окончательно». Он заявил об этом на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе. Отчет о встрече опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Это большое счастье»,— считает Алиев.

Как рассказал азербайджанский лидер, к концу 2026 года в Физули уже будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом — 140 тыс. Это произойдет в рамках «Великого возвращения» — азербайджанской государственной программы по возвращению карабахских беженцев.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика фактически перестала существовать после военной операции Азербайджана, проведенной в сентябре. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. 15 октября Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха.