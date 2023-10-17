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Ильхам Алиев: Тема карабахского конфликта закрыта
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тема конфликта в Нагорном Карабахе «закрыта окончательно». Он заявил об этом на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе. Отчет о встрече опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Это большое счастье»,— считает Алиев.

Как рассказал азербайджанский лидер, к концу 2026 года в Физули уже будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом — 140 тыс. Это произойдет в рамках «Великого возвращения» — азербайджанской государственной программы по возвращению карабахских беженцев.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика фактически перестала существовать после военной операции Азербайджана, проведенной в сентябре. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. 15 октября Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха.

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