Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, заявил в Европарламенте премьер-министр Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».

На саммите ЕС в Гранаде Ереван и Баку могли «принять совместное заявление, которое устанавливало бы принципы мирного договора», «зафиксировать исторический перелом», однако азербайджанский лидер Ильхам Алиев не приехал, отметил Пашинян.

«Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации. Азербайджан также сохраняет двусмысленность по вопросу проведения делимитации [границы] по картам Генерального штаба СССР», — добавил армянский премьер. На основании карт 1975 года армянская сторона предлагала провести делимитацию границ.

Пашинян обратил внимание, что неоднократно говорил о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86 600 кв км, в то время как Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия», результатом которых стало прекращение существования Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года. 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном.

В Гранаде 6 октября должна была состояться встреча в пятистороннем формате, в ней должны были участвовать, помимо Пашиняна и Алиева, представители руководства Франции, Германии и ЕС. Однако Алиев от участия в ней отказался. По данным APA, это связано с тем, что представителям Турции отказали в участии в переговорах, а также с заявлением главы Евросовета Шарля Мишеля о разочаровании из-за военной операции. Пашинян на саммит ЕС в Гранаду все же поехал.