Председатель Китая Си Цзиньпин приветствовал президента Монголии Хурэлсуха

CentralAsia (MNG) - 17 октября Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретили в Доме народных собраний президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, находящегося в Пекине для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».

Затем председатель Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань сфотографировались на память с главами делегаций.

Третий форум «Пояса и пути», который пройдет по теме «Высококачественное сотрудничество «Пояса и пути: вместе ради общего развития и процветания», соберет более четырех тысяч делегатов из более чем 140 стран и почти 30 международных организаций.

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