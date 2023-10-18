экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Председатель Китая Си Цзиньпин приветствовал президента Монголии Хурэлсуха

CentralAsia (MNG) -  17 октября Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретили в Доме народных собраний президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, находящегося в Пекине для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».

Затем председатель Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань сфотографировались на память с главами делегаций.

Третий форум «Пояса и пути», который пройдет по теме «Высококачественное сотрудничество «Пояса и пути: вместе ради общего развития и процветания», соберет более четырех тысяч делегатов из более чем 140 стран и почти 30 международных организаций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com