Хурэлсух встретился с президентом РФ Путиным

// Sergei Guneev / Sputnik

CentralAsia (MNG) - Президент Хурэлсух Ухнаа провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

В ходе переговоров российский президент выразил надежду, что строительство газопроводной системы «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай будет «двигаться хорошими темпами». «Здесь все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать, дело в реализации. Думаю, что мы будем двигаться хорошими темпами»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин также отметил, что в прошлом году рост товарооборота между двумя странами был «значительным» — 40%. «В этом году он немного скорректировался. Но зато у нас есть о чем поговорить, наша межправкомиссия должна уделять этому соответствующее внимание»,— сказал президент.

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