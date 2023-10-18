Монголия стала победителем международного чемпионата по шахматам среди заключенных

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии (взрослая) стала чемпионом третьего Межконтинентального онлайн-чемпионата по шахматам для заключенных. Мероприятие было организовано ФИДЕ и офисом шерифа округа Кук (Чикаго, Иллинойс, США).

Это третья золотая медаль Межконтинентального чемпионата среди заключенных Монголии. В 2021 году страна выиграла золото на первом открытом соревновании. Год спустя Монголия вышла на первое место в женском зачете. Триумф Монголии вряд ли можно назвать большим сюрпризом, поскольку в Монголии существует давняя традиция преподавания шахмат в тюрьмах. С 1956 года шахматные турниры проводятся во всех исправительных учреждениях страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения