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Монголия стала победителем международного чемпионата по шахматам среди заключенных

CentralAsia (MNG) -  Сборная Монголии (взрослая) стала чемпионом третьего Межконтинентального онлайн-чемпионата по шахматам для заключенных. Мероприятие было организовано ФИДЕ и офисом шерифа округа Кук (Чикаго, Иллинойс, США).

Это третья золотая медаль Межконтинентального чемпионата среди заключенных Монголии. В 2021 году страна выиграла золото на первом открытом соревновании. Год спустя Монголия вышла на первое место в женском зачете. Триумф Монголии вряд ли можно назвать большим сюрпризом, поскольку в Монголии существует давняя традиция преподавания шахмат в тюрьмах. С 1956 года шахматные турниры проводятся во всех исправительных учреждениях страны.

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