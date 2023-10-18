Монголия эвакуировал 9 своих граждан из Израиля
- Монголия, происшествия
- 5:55, 18 октября 2023
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CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел в сотрудничестве с посольствами в Анкаре и Абу-Даби вернуло девять граждан, которые обратились с просьбой вернуться в свою страну из-за ситуации в секторе Газа.
В настоящее время около 200 граждан Монголии работают и учатся в Израиле.
Поскольку неясно, когда ситуация в секторе Газа нормализуется, Консульство советует монгольским гражданам, проживающим в Израиле, обращаться по следующим горячим линиям и электронным письмам по поводу возвращения домой и других вопросов.
- Министерство иностранных дел +976-83042222
- Посольство Анкары +90-5340128408
- Посольство в Каире +20-1120762664
- dep10@mfa.gov.mn
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