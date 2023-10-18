Монголия эвакуировал 9 своих граждан из Израиля

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел в сотрудничестве с посольствами в Анкаре и Абу-Даби вернуло девять граждан, которые обратились с просьбой вернуться в свою страну из-за ситуации в секторе Газа.

В настоящее время около 200 граждан Монголии работают и учатся в Израиле.

Поскольку неясно, когда ситуация в секторе Газа нормализуется, Консульство советует монгольским гражданам, проживающим в Израиле, обращаться по следующим горячим линиям и электронным письмам по поводу возвращения домой и других вопросов.

Министерство иностранных дел +976-83042222

Посольство Анкары +90-5340128408

Посольство в Каире +20-1120762664

dep10@mfa.gov.mn

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