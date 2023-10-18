Иностранные пассажиры увеличились в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - По состоянию на сентябрь 2023 года на границу Монголии въехали 3879 (двоящееся количество) тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 2,614 тыс. (в 3,1 раза). По итогам девяти месяцев текущего года границу пересекли 1,942 тысячи пассажиров.

Из числа въехавших на государственную границу 1 421 (73,2%) тысяча являются гражданами Монголии, а 521 (26,8%) тысяча – гражданами иностранных государств. За первые девять месяцев этого года в страну въехало 521 тысяча иностранцев, что на 299 тысяч или в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они прибыли со следующими периодами:

-89% до 30 дней,

-2,5% от 60 до 90 дней,

-8,1% прибыли на 90 и более.

По состоянию на сентябрь 2023 года 486 (93,3%) тысяч иностранных пассажиров были взрослыми, 35 (6,7%) тысячами - детьми, 293 (56,3%) тысячами - мужчинами и 227,7 (43,7%) тысячами - женщинами. Иностранные пассажиры, въехавшие на границу, прибыли из:

-54% из Восточной Азии и Тихоокеанского региона;

-40% из Европы,

-2,9% американцы,

-1,3% с Ближнего Востока,

-1,0% из Южной Азии и Африки.

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