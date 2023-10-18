Прибыль до уплаты налогов увеличилась на ₮5 трлн

CentralAsia (MNG) - По состоянию на сентябрь 2023 года общий объем налоговых поступлений достиг 16 трлн тугриков, что на 5,2 трлн тугриков больше, чем за аналогичный период прошлого года.

-Поступления подоходного налога увеличились на 1,9 трлн тугриков (80%),

-Доходы социального страхования увеличились на 629,3 млрд тугриков (30%),

-Налог на добавленную стоимость увеличился на 562,9 млрд тугриков (20%),

- При этом акциз снизился на 77 миллиардов тугриков.

- Процент подоходного налога увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

- Доходы по прочим налогам, платежям и сборам увеличились на 7,4%.

Пока:

-Процент НДС снизился на 5,1%,

-Процент акцизных доходов снизился на 2,6%,

-Процент социального страхования снизился на 2,5%,

- Процент доходов от зарубежных операций снизился на 2,1%.

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