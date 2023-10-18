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Раскрыт случай организации незаконных азартных игр в покер в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  В Главном управлении полиции сообщили, что выявлен и расследован случай организации азартных игр.

14 октября Службой криминальной полиции установлено, что «Н» и «Ш» организовали незаконную азартную игру среди 12 граждан на территории 19-го подрайона столичного района Хан-Уул.

В результате первый отдел районного управления полиции проводит расследование.

Согласно части 1 статьи 20.17 УК Монголии, данное дело наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

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