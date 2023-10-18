По больнице в Газе нанесён авиаудар, погибли 500 человек

// Том Бэйтман/BBC

CentralAsia (CA) - По баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа, нанесён авиаудар.

Как сообщает Би-би-си, палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным палестинских источников, погибли около 500 человек.

Израильские военные заявили, что трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных палестинской группировкой «Исламский джихад», пишет издание.

Сообщается, что на территории больницы укрывались сотни вынужденных переселенцев.

Армия обороны Израиля опубликовала схему, на которой, как утверждается, изображена зафиксированная радаром траектория ракет, запущенных из Газы. Больница Аль-Ахли, согласно схеме, находится под траекторией или чуть в стороне от нее.

Кроме того, Армия обороны Израиля перепостила видео, ранее опубликованное телеканалом Al Jazeera — на этом видео, как утверждается, запечатлено падение неисправной ракеты на больницу.

Все это, по мнению Израиля, должно подтверждать заявление, что в больницу попала ракета, запущенная группировкой «Исламский джихад». Группировка это обвинение отвергает.

Справка: «Группа джихада» («Союз Исламского джихада») — Решением Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признан террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.