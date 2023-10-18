Авиаудар по больнице в Газе, число погибших возросло до 800: В ряде стран проходят митинги

Протесты у посольства США в Ливане

CentralAsia (CA) - После взрыва в больнице Аль-Ахли, где по данным Al Arabiya погибли около 800 человек во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки начались пропалестинские манифестации — и некоторые из них продолжаются до сих пор, сообщает «Би-би-си».

Сотни людей вышли на улицы Рамаллы на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, в Ливане.

В ливанской столице тысячи протестующих собрались у посольства США, вступили в стычки с полицией, охраняющей посольство, и вывесили флаг Палестины на ограде миссии.

Протесты у посольства США в Ливане

Как сообщают мировые агентства, полиция применяла слезоточивый газ, чтобы задержать и разогнать манифестантов еще по пути к американскому посольству.

Некоторое количество протестующих собралось у посольства Франции в Бейруте и принялось забрасывать его камнями.

Ранее базирующаяся в Ливане группировка «Хезболла» призвала устроить в среду по всему региону «день гнева».

Многотысячная демонстрация прошла в Турции, в Анкаре, возле посольства Израиля. Там полиция разгоняла протестующих водометами.

В Тунисе протестующие собрались у посольств Франции и Великобритании и скандировали «смерть Франции!» и «смерть Британии!». Посольство США в этой стране закрылось для публики на прошлой неделе, когда началась война в Израиле. Митинги также прошли в Египте, Сирии, Ливане, Йемене, Иране.

Манифестации разного масштаба прошли и во многих европейских городах.

Ранее глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль призвал мусульман провести акции протеста перед посольствами Израиля во всех странах на фоне удара по больнице в секторе Газа.

Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. Подтверждения этой информации нет.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.

Справка: «Группа джихада» («Союз Исламского джихада») — Решением Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признан террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.