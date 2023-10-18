Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена и глав Египта и палестинской администрации

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Иордания отменила запланированный 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министра иностранных дел страны Аймана ас-Сафади.

На встрече должны были присутствовать президент США Джо Байден, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас.

По словам министра иностранных дел Иордании, соответствующее решение было принято после консультаций с Палестиной, Египтом и США.

Ранее от участия в саммите отказался Махмуд Аббас. По словам источника The Times of Israel, глава палестинской администрации сделал это в знак протеста против удара по больнице в секторе Газа.

Белый дом также подтвердил отмену поездки Байдена в Иорданию.

Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.

Байден должен был посетить Амман, Иордания, в среду после визита в Тель-Авив, который он совершил накануне.