Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена и глав Египта и палестинской администрации

- Азия и мир, политика
- 10:10, 18 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Иордания отменила запланированный 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министра иностранных дел страны Аймана ас-Сафади.
На встрече должны были присутствовать президент США Джо Байден, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас.
По словам министра иностранных дел Иордании, соответствующее решение было принято после консультаций с Палестиной, Египтом и США.
Ранее от участия в саммите отказался Махмуд Аббас. По словам источника The Times of Israel, глава палестинской администрации сделал это в знак протеста против удара по больнице в секторе Газа.
Белый дом также подтвердил отмену поездки Байдена в Иорданию.
Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800.
В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.
Байден должен был посетить Амман, Иордания, в среду после визита в Тель-Авив, который он совершил накануне.