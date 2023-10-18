МИД Казахстана прокомментировал палестино-израильский конфликт

МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Казахстан осудил нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. Одновременно МИД республики призвал Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа.

Соответствующее заявление пресс-служба ведомства опубликовала 17 октября.

«Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Далее в ведомстве процитировали слова президента Касым-Жомарта Токаева на недавнем саммите СНГ в Бишкеке. Выступая на заседании, президент Казахстана заявил, что нельзя прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. «Это никак нельзя оправдать», — подчеркнул тогда он.

«Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры. В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира», — отметили в МИДе республики.

Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта. В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы «два государства для двух народов», добавили в МИДе.

7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля и вторглись в приграничные с сектором Газа районы. Израиль в ответ применил тяжелую артиллерию и авиацию. Вооруженные силы этой страны заблокировал анклав, анонсировав на его территории наземную операцию.

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