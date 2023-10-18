Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа

CentralAsia (CA) - Иордания и Египет не будут принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом заявил иорданский король Абдалла на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте», — цитирует монарха государственное информагентство Petra.

По мнению Абдаллы, проблему следует решать внутри сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, а не «перекладывать на плечи других государств».

«Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год», – заявил монарх и призвал найти «политический горизонт», который объединит палестинцев и израильтян и позволит им «работать вместе».

По словам короля, он выступает с соответствующим заявлением и от лица Иордании, и от лица Египта.

Financial Times пишет, что власти Египта «очень злы» из-за давления на них по поводу беженцев. «Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека — что ж, вы принимайте их», — пересказал европейский чиновник слова своего египетского коллеги.

15 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отверг «политику принудительного перемещения в качестве решения палестинской проблемы».

Всемирная организация выступает за открытие гуманитарного коридора через КПП «Рафах» на границе с Египтом, однако в Каире выступают за доставку через него только гуманитарной помощи в сектор Газа.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с тех пор, как Израиль начал блокаду этой территории из-за военных действий. С территории еврейского государства перестало поступать электричество и топливо, также 9 октября была отключена вода (15 октября Израиль возобновил подачу воды под давлением США). 13 октября Израиль рекомендовал жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг, так как армия намерена продолжать атаки. Кроме того, израильские военные готовятся к началу наземной операции на этой территории.