Узбекистан направит в Афганистан делегацию для переговоров по каналу Кош-Тепа

Кош Тепа

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по поручению президента формируется правительственная делегация, которая до конца года посетит Афганистан для проведения переговоров по строящемуся от Амударьи каналу Кош-Тепа. Об этом «Газеты.uz» в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Самарканде 17 октября сообщил хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов. Он также войдёт в состав делегации.

Хоким отметил, что хотя канал строится от границы с Таджикистаном, а не с Узбекистаном, он окажет влияние на все страны бассейна.

«Пока они (Афганистан) канал не открыли. То, что на днях показали, — это была просочившаяся вода. Строительные работы на реке не завершены. Однако, хотите или нет, влияние на [объём воды] будет, будет сокращение. На освоение потребуются ещё годы, построить канал — это не всё…Освоение также потребует больших средств… До этого вопрос будет рассмотрен на уровне правительств», — сказал Улугбек Косимов.

В ходе ожидаемых переговоров будет обязательно рассмотрен вопрос распределения воды, подчеркнул он. Сейчас согласовывается дата визита, афганской стороне отправлены письма, добавил хоким.

Вопросы более низкого уровня регулярно обсуждаются между руководителями Сурхандарьинской области и провинции Балх, продолжил он.

«Рабочие группы встречаются два-три раза в месяц. Все вопросы, которые не должны выноситься на уровень правительств, а также вопросы пересечения границы решаются на месте. Вы знаете, основная часть торговли происходит через Хайратон», — отметил Улугбек Косимов, добавив, что в последнее время торговля здесь довольно активизировалась.

Канал Кош-Тепа будет брать начало в районе Калдар провинции Балх и проходить по провинции Джаузждан до района Андхой провинции Фарьяб. Его длина составит 280 км, ширина — 100 м.

Кош Тепа

В июне министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев сообщал, что заявление о планах орошения 600 тысяч га земель в Афганистане через канал Кош-Тепа не имеют под собой оснований. По его словам, «Талибан» планирует орошать примерно 300 тысяч га, для чего требуется 4−5 миллиардов кубометров воды. Узбекистан стремится к тому, чтобы объём сохранился на этом уровне.

15 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав стран-учредителей Фонда спасения Арала заявил: «В нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами».

Ввод канала Кош-Тепа «может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии», отметил глава государства и предложил «сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Кош-Тепа и его влияния на водный режим Амударьи».

В середине октября «Талибан» объявил о завершении строительства первого участка канала Кош-Тепа и начале второй фазы проекта. Власти Афганистана попросили страны региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу канала и заявили, что готовы решать вопросы «по дипломатическим каналам».