США завершили передачу 31 танка Abrams армии Украины

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CentralAsia (CA) - Власти США передали Украине 31 танк американского производства Abrams, сообщил «Голосу Америки» представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин ОʼДоннелл.

Он отметил, что все украинские военные, которые проходили обучение на танках Abrams вместе с войсками США в Германии, уже вернулись в Украину. Туда также доставлены боеприпасы и запасные части для танков.

«Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они сами будут определять, когда и где они будут применять эти силы и средства… Я думаю, что Украина будет обдуманно подходить к тому, когда и где они это используют. Танк Abrams — чертовски хорошая бронированная машина, но это не серебряная пуля. В конечном счете, главное — это решимость Украины прорваться вперед», — добавил ОʼДоннелл.

Первые американские танки Abrams прибыли в Украину в конце сентября. Всего США собирались передать 31 танк Abrams, что в украинской армии составляет один танковый батальон.

В январе страны Запада, в том числе США, Великобритания, Германия и Польша объявили, что поставят Украине танки. В частности, они пообещали передать немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и американские M1 Abrams. Всего, как говорил в январе посол Украины во Франции Вадим Омельченко, Запад пообещал передать Киеву больше 320 танков. По данным на начало октября, Украина получила около 60 танков Leopard и 12 танков Challenger.