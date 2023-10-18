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На севере Казахстана прогнозируют понижение температуры

CentralAsia (KZ) -  Понижение температуры воздуха в северной половине Казахстана прогнозируют синоптики в ближайшие дни, сообщает «Казгидромет».

19 октября на большей части Казахстана ещё сохранится погода без осадков. Затем на территорию будет смещаться с запада на восток Северо-западный циклон и атмосферные фронты, вызывая на своём пути осадки, усиление ветра.

Лишь в юго-восточных и восточных регионах всё еще сохранится ясная погода.

Температура воздуха ночью на большей части республики составит -2°...+10° С. В дневное же время в северной половине страны температура воздуха будет постепенно понижаться от +10...+15° С до +5-...+10° С.

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