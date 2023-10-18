Израильская армия показала видео последствий взрыва больницы в Газе, где погибло около 800 человек
- Азия и мир, политика
- 12:54, 18 октября 2023
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- Обновлено: 12:58, 18 октября 2023
|Продолжение: Авиаудар по больнице в Газе, число погибших возросло до 800: В ряде стран проходят митинги
|Предыстория: По больнице в Газе нанесён авиаудар, погибли 500 человек
CentralAsia (CA) - Израильская армия опубликовала видео, как утверждается, последствий взрыва на территории больницы в Газе, где вчера погибли 800 человек.
Как заявляют израильские военные, на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которые обычно применяются израильской армией.
В Тель-Авиве считают, что удар наносился ракетой. При этом Израиль считает, что по госпиталю ударила ракета движения «Исламский джихад».
В то же время арабские и исламские страны обвиняют в ударе Израиль.
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