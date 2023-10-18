Израильская армия показала видео последствий взрыва больницы в Газе, где погибло около 800 человек

CentralAsia (CA) - Израильская армия опубликовала видео, как утверждается, последствий взрыва на территории больницы в Газе, где вчера погибли 800 человек.

Как заявляют израильские военные, на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которые обычно применяются израильской армией.

В Тель-Авиве считают, что удар наносился ракетой. При этом Израиль считает, что по госпиталю ударила ракета движения «Исламский джихад».

В то же время арабские и исламские страны обвиняют в ударе Израиль.