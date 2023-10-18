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Израильская армия показала видео последствий взрыва больницы в Газе, где погибло около 800 человек
Продолжение: Авиаудар по больнице в Газе, число погибших возросло до 800: В ряде стран проходят митингиПредыстория: По больнице в Газе нанесён авиаудар, погибли 500 человек

CentralAsia (CA) -  Израильская армия опубликовала видео, как утверждается, последствий взрыва на территории больницы в Газе, где вчера погибли 800 человек.

Как заявляют израильские военные, на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которые обычно применяются израильской армией.

В Тель-Авиве считают, что удар наносился ракетой. При этом Израиль считает, что по госпиталю ударила ракета движения «Исламский джихад».

В то же время арабские и исламские страны обвиняют в ударе Израиль.

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