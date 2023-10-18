МИД Таджикистана осудил удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа

Удар по больнице Аль-Ахли

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана решительно осудило нападение на больницу «Аль-Ахли» в Палестине, в результате чего погибли и были ранены сотни людей, в том числе дети и женщины. Заявление МИД опубликовано на сайте ведомства.

«Гражданские объекты, особенно больницы, не должны подвергаться нападениям ни при каких обстоятельствах и должны быть безопасным местом для обслуживания населения в любых условиях», - отмечается в заявлении.

МИД Таджикистана выражает соболезнования родственникам погибших и желает выздоровления раненым.

«МИД РТ, решительно осуждая акты насилия, призывает стороны к немедленному прекращению огня и началу диалога с целью стабилизации ситуации», - подчеркивается в сообщении.

Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800 человек.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.

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