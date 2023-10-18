Узбекистан осудил авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе

Авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли»

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление в связи с авиаударом по англиканской епископальной больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о большом количестве жертв в результате авиаудара», — говорится в сообщении.

«Решительно осуждаем этот зловещий акт насилия и рассматриваем его как грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — заявили в МИДе.

«Выражая искренние соболезнования родным и близким погибших, призываем стороны конфликта немедленно приостановить военные действия и установить режим прекращения огня», — отмечается в заявлении.

Вечером 17 октября подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения обвинило Израиль в авиаударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в результате которого, согласно заявлению ведомства, погибли не менее 500 человек. По данным Al Arabiya число погибших возросло до 800 человек.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ответственность за удар по больнице несет группировка «Исламский джихад». По данным израильских военных, в больницу попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля.