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Около 1 млн жителей сектора Газа покинули дома, - ООН

CentralAsia (CA) -  Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта достигло 1 млн. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). Ранее такие данные приводил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.

Оно выразило обеспокоенность из-за нехватки воды и распространения болезней, передающихся через воду, заявило о «коллапсе систем водоснабжения и санитарии». По данным OCHA на 17 октября, даже с учетом поставленного топлива заводы по опреснению морской воды смогут работать «только неделю или около того».

«Хотя на выходных Израиль частично возобновил подачу воды в восточный Хан-Юнис, другие сети настолько повреждены, что не смогут подавать воду, даже если их снова включить»,— пояснили в управлении ООН.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

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