Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Фото

- Таджикистан, политика
- 14:55, 18 октября 2023
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- Обновлено: 14:57, 18 октября 2023
CentralAsia (TJ) - Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.
Отмечается, что погранзастава была названа в честь 25 российских пограничников 12-й заставы, погибших в 1993 году при атаке афганских террористов.
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев назвал новый погранпереход значимым элементом охраны и защиты стратегически важного участка таджикско-афганской границы.
По его словам, республика, имеющая самую протяженную границу с неспокойным Афганистаном, играет особую роль в архитектуре безопасности Центральной Азии.
Посол России также посетил место расположения 12-й погранзаставы и возложил цветы к мемориалу погибших военнослужащих.
В мероприятии также приняли участие командующий Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана, представители Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России и Группы погрансотрудничества ФСБ России.