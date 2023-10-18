Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Фото

CentralAsia (TJ) - Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

Отмечается, что погранзастава была названа в честь 25 российских пограничников 12-й заставы, погибших в 1993 году при атаке афганских террористов.

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев назвал новый погранпереход значимым элементом охраны и защиты стратегически важного участка таджикско-афганской границы.

По его словам, республика, имеющая самую протяженную границу с неспокойным Афганистаном, играет особую роль в архитектуре безопасности Центральной Азии.

Посол России также посетил место расположения 12-й погранзаставы и возложил цветы к мемориалу погибших военнослужащих.

В мероприятии также приняли участие командующий Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана, представители Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России и Группы погрансотрудничества ФСБ России.

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