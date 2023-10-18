ЦАХАЛ заявил об уничтожении двух командиров «Хамаса»

CentralAsia (CA) - В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам в секторе Газа были убиты два командира военного крыла палестинского движения «Хамас» — командующий противотанковой бригадой «Город Газа» Мухаммад Авдаллах и командир ВМС Акрам Хиджази, утверждает ЦАХАЛ в Telegram.

В сообщении израильской армии говорится, что истребитель ЦАХАЛ за прошедшие сутки нанес удары по оперативным командным центрам, нескольким позициям «террористов», ракетным пусковым установкам и объектам военной инфраструктуры. Утверждается, что удары по командирам «Хамаса» осуществлялись в соответствии с точными данными израильских спецслужб.

14 октября Израиль сообщил об убийстве командира роты «Нухба» элитного подразделения «Хамаса» Али Кади. Его ЦАХАЛ называет руководителем операции в израильских общинах вблизи сектора Газа. 17 октября ЦАХАЛ сообщал о ликвидации одного из руководителей ХАМАС Усамы аль-Мазини, который отвечал за заключенных. Война Израиля с «Хамасом» началась 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками. Израиль в ответ начал обстреливать сектор Газа. Тель-Авив заявлял о планах провести наземную операцию в анклаве. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.